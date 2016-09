Der Lauterbacher Schuljahrgang 1931/32 feierte in kleiner Runde sein 85er-Fest. Bei einem Dankgottesdienst in der Kirche St. Michael betonte Pfarrer Anton Cingia, mit 85 Jahren sei ein stolzes Alter erreicht worden und es sei wichtig, dieses Alter mit seiner ganzen Fülle anzunehmen. Die Jahrgänger gedachten 27 namentlich genannter Verstorbener. Zu einem gemütlichen Beisammensein mit Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen wurde in das Gasthaus "Adler" auf den Fohrenbühl geladen. Robert Müller konnte zwar auch auswärtige Jahrgänger begrüßen, musste allerdings auch verhinderte Jahrgänger entschuldigen. Im Verlaufe des Nachmittags steuerten Hildegard Hug und Helga Storz einige sehr ergötzliche Beiträge bei, zum Teil auch in gereimter Versform. Mit interessanten Fotos und Geschichten wurden bis in die Abendstunden Erinnerungen wachgehalten. Foto: Borho