Lauterbach Mit dem Bike zum Theisenkopf

Auf zumeist breiten Schotterwegen führte die Tour bei drückender Hitze zunächst übers Harzkäpfle zum Kienbronn und weiter zum Rotwasser. Dem Mittelweg ein kurzes Stück folgend zweigten sie dann ab über den Eulersbach nach Vorderlehengericht.

Die nächste Station war Schiltach, bevor der Weg durch das Kuhbachtal hinauf Richtung Theisenkopf anstieg. An der Salzlecke mussten die Radler wegen eines Gewitters kurz unterstehen.

Über St. Roman ging es dann wieder zurück nach Schiltach. Frisch gestärkt nach einer Rast in der Rosenlaube in Schiltach nahmen die Luterbacher zuletzt noch den Anstieg zum Hinterholz in Angriff. Von dort folgte eine rasante Abfahrt über den Kammermartinsdobel nach Lauterbach. Im September ist eine weitere Mountainbiketour geplant. Ziel ist dann der Brend. Bei entsprechendem Interesse soll dann im nächsten Wanderplan nochmals eine oder zwei Touren angeboten werden.