Lauterbach. Der Schwarzwaldverein Lauterbach unternimmt am morgigen Samstag, 8. Juli, eine Mountainbiketour. Start ist im Unterdorf an der Auffahrt zum Kammermartinsdobel (ehemals Buco). Der Weg führt übers Hinterholz nach Schiltach. Weiter geht es dann entlang des Kuhbachs zur Salzlecke und zur St. Romaner Höhe und über den Benzenhof nach St. Roman. Über den Heubach geht es zurück nach Schiltach und Lauterbach. Der genaue Streckenverlauf variiert je nach Konditionsstärke der Teilnehmer. Jeder, der ein geeignetes Fahrrad besitzt, ist eingeladen an der Tour teilzunehmen, auch E-Bike ist möglich. Die Tour ist fahrtechnisch nicht anspruchsvoll. Das Fahrtempo wird den Teilnehmern angepasst. Abfahrt ist um 12.30 Uhr. Auch Nichtmitglieder des Schwarzwaldvereins sind dazu eingeladen. Die Bike-Ausfahrt findet bei Regen nicht statt.