Lauterbach Loipe bietet auch etwas fürs Auge

Dass ausgerechnet die Gemeinde Lauterbach, mit finanziellen Mitteln eher bescheiden ausgestattet, über eine Pistenwalze verfügt, hat seinen Grund. Als sich in den 70er-Jahren am Skilift vom Mooswaldkapf hinab in das Sulzbachtal noch regelmäßig slalomfahrende Enthusiasten tummelten und wetteiferten, musste der Hang regelmäßig und walzengerecht präpariert werden. Doch dies ist längst Vergangenheit und geblieben ist nur noch ein Schopf, der zur Unterbringung des Pisten­bullys dient. Die Loipen, die bereits im späten Herbst ausgesteckt werden, könnten nicht gespurt werden, würden sich die kooperativen Landwirte dagegen stemmen. Wie die Leiterin der Lauterbacher Tourist-Info, Dagmar Fischer bemerkt, erfolgt die Bereitstellung in der Regel lediglich gegen ein Essen à la carte.

Loipe 1 beginnt gegenüber dem Landgasthof "Schwanen". Auf der rund 7,5 Kilometer langen Strecke, mit kurzen Abfahrten und leichten Anstiegen, sind lediglich etwa 30 Höhenmeter zu bewältigen. Loipe 2 beginnt nördlich der Landstraße L 108 beim Parkplatz, hinter den Gasthäusern "Schwanen" und "Adler", zwischen den Straßen nach Kirnbach und hoch zum Gedächtnishaus.

Die rund acht Kilometer lange Strecke führt zunächst am "Landhaus Lauble" vorbei und auf rund 30 Höhenmetern wechseln sich leichte Abfahrten und kurze Anstiege ebenfalls ab.

Alfred Siegesmund aus Zell am Harmersbach und Bruno Treier aus Ohlsbach, beide regelmäßig auf dem Fohrenbühl in der Loipe, kommen ins Schwärmen: "Sehr gute Spur, auch landschaftlich einzigartig, gut gepflegt, dazu günstige Anfahrt und sehr gute Einkehr- und Parkmöglichkeiten".