Lauterbach (gbo). Bei der Seniorenfasnet in der "Sonne" kündigte Michael Haas seinen Abschied an. Pfarrer Rüdiger Kocholl lobte sein uneigennütziges Engagement. Michael Haas habe 20 Jahre lang die Seniorenfasnet geplant, ein Programm zusammengestellt und auch noch durch das Programm geführt. Er habe, so Kocholl, sich nach jeder Seniorenfasnet über das Gefühl gefreut, einen wunderbaren Nachmittag erlebt zu haben. Haas sei im Saal stets der "Kapitän" gewesen. Narrenzunft-Präsident Rolf Buchholz schloss sich an und sagte, er sei heilfroh, dass es an der Fasnet in der Gemeinde so eine engagierte Person gegeben habe. Er verlieh Michael Haas den Verdienstorden der Zunft.