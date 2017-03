Lauterbach In Brauchtumspflege Akzente gesetzt

Lauterbach. Der kleine Verein ist dank einiger besonders engagierter Vorstandsmitglieder voller Leben. In den Berichten der Vorsitzenden Anneliese Leimenstoll und Angelika Weisser wurden rund 20 Termine in Erinnerung gerufen, dazu 24 Tanzproben. Die Teilnahme an der Fronleichnams-Prozession, das Gautrachtentreffen in Leidringen, der Trachtenfachmarkt in Bad Dürrheim, Open-Air-Heimatabende in Hornberg, ein Jahresausflug in die Schweiz und zu guter Letzt der Winterheimatabend bildeten absolute Jahreshöhepunkte. Das tolle Programm beim Winterheimatabend bescherte dem Verein das seit Jahren beste Ergebnis.

Jugendleiterin Tanja Gerger, in Personalunion auch Schriftführerin, ließ in ihrem Bericht ein recht abwechslungsreiches Jahr der Kinder- und Jugendtanzgruppe Revue passieren. Ihr besonderer Dank galt Vortänzer Albert Schneider, der künftig auch wieder neue Tänze einstudieren wird. Einen besonders nachhaltigen Eindruck wurde bei einem Pfingstzeltlager in Empfingen hinterlassen. Zahlreiche Auftritte und Geselligkeiten rundeten das Jahr ab.

Kassiererin Bettina Wußler bilanzierte ein "wirtschaftlich gutes Jahr", mit einem konstanten Gewinn. "Die Kasse ist bei ihr in besten Händen", stellte Revisor Willi Weißer fest. Die Arbeit des gesamten Vorstandsteams lobte Weißer in höchsten Tönen. Im Umfeld zahle sich die vorzügliche Arbeit des Vortänzers Albert Schneider besonders aus.