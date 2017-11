Lauterbach Gehweg ist Gefahr für Fußgänger

Es fehlen noch die Abschnitte vom Rathaus bis zur Einmündung Unterdorf und, wie erwähnt, der Bereich von der Friedhofstraße bis zur Einmündung der K 5528 sowie der Bereich von Schulgasse bis Poststraße. Dort sind ebenfalls Bauwerksanierungen vorgesehen.

"Leider hat das Land aufgrund anderer Maßnahmen wie Hangsicherungsmaßnahmen im Bernecktal und in Sulz dort in Lauterbach nicht mehr weiter gemacht und uns die letzten Jahre immer wieder vertröstet, da wir auch parallel diese Gehwege sanieren wollten", so Swoboda. Nach neuester Aussage "von oben herab" sollen die weiteren Sanierungen nun ab 2019 erfolgen. Die anstehende Neuordnung des Einmündungsbereiches K 5528 in die L 108 ist in 2018 angedacht. In diesem Zuge könnte auch die marode Mauer saniert werden, so die Meinung der Verwaltung.

Das Straßenbauamt Donaueschingen wurde bereits um Auskunft gebeten. Falls das Land der Bauausführung zustimmt, würde die Gemeinde Lauterbach im Rahmen der gesamten Baumaßnahme die Bauleitung und –ausführung sowie gegebenenfalls auch die Vorfinanzierung übernehmen, falls das Land keine Haushaltsmittel in 2018 zur Verfügung hat.