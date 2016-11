Lauterbach Feines fürs Auge und den Gaumen

Von 16 bis 17 Uhr ist "wohlfühlen und lauschen" auf der Weihnachtswiese vorgesehen. Hierbei liest Hardy Faißt Weihnachtsgeschichten "einmal anders". Ab 16.30 Uhr unterhält auf der kleinen Bühne des Rathausbrunnens "More or less" mit Gesang und Gitarre. Das "Lauterbacher Weihnachtsdorf" wartet dieses Jahr insofern mit einer Neuerung auf, als nach dem "warm-up" auf dem Rathausplatz, im Rahmen der "Louderbacher Events", ab 21 Uhr zu einer Weihnachtsparty "candlelight & beer" mit der Band "Accoustix" in das Gasthaus Brauerei geladen wird.