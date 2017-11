Kreis Rottweil Nur 2,2 Prozent Arbeitslose

Der dortige IHK-Präsident Dieter Teufel hebt die hohe Standortqualität an der "Schwarzwald-Baar-Heuberg-Innovationsachse zwischen den Zentren Stuttgart und Zürich" hervor, die mittlerweile als der Wirtschaftsraum mit der höchsten Industriequote in Europa gelten dürfe.

Neben Leuchtturmprojekten – derzeit wird in Immendingen (Kreis Tuttlingen) ein Daimler-Prüf- und Technologiezentrum errichtet – gebe es einen sehr leistungsstarken Mittelstand, dem eine hochqualifizierte Arbeitnehmerschaft zur Verfügung stehe und der Facharbeitermangel sich zusehends als Bremsklotz bei der Ausnutzung der Konjunkturbedingungen zeige.

Dass der Kreis Rottweil hinsichtlich des Beschäftigungsniveaus im Vergleich zu Tuttlingen und Schwarzwald-Baar ein wenig die Nase vorne hat, mag dort auch an der besonders ausgeglichenen Bandbreite an Betrieben liegen, die mit ihren Leistungen und Erzeugnissen in fast allen Branchen vertreten sind.