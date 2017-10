Kreis Rottweil Friedensaktivist soll Geldbuße bezahlen

In einem Bußgeldbescheid der Stadt Oberndorf wird Theisen zur Last gelegt, "in der Heckler&Koch-Straße mehrfach versucht zu haben, vorbeifahrende Kraftfahrzeuge anzuhalten und diesen wie auch vorbeilaufenden Fußgängern Flugblätter zu überreichen, deren Verteilung verboten war", heißt es in dem Schreiben vom August. "Hierbei betraten Sie mehrfach die Straße ohne im Besitz einer Sondernutzungserlaubnis zu sein", wird ihm mitgeteilt. 78,50 Euro Geldbuße soll Theisen dafür bezahlen. Dagegen hat Theisen Einspruch eingelegt. Seine Auffassung: "Für die Ausübung des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung bedarf es keiner Sondernutzungserlaubnis".

Das sieht die Stadtverwaltung Oberndorf anders und hat den Einspruch gegen den Bußgeldbescheid abgelehnt. Sie hält eine Sondernutzungserlaubnis für erforderlich, wenn Aufrufe zum Whistleblowing an Verkehrsteilnehmer, das war der Inhalt der Flugblätter, auf der Zufahrtsstraße zu Heckler&Koch verteilt werden.

Maßgeblich beeinträchtigt