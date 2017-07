Kreis Freudenstadt Glückspilz hat "Sechser" im Lotto

Der Glückspilz streiche 895.000 Euro ein, heißt es in einer Pressemitteilung der Lotteriegesellschaft in Stuttgart. Bei der Ziehung am Samstag sagte er alle sechs Gewinnzahlen korrekt voraus. Selbst ohne passende Superzahl springe ein satter Gewinn heraus. Wer der Gewinner ist, ist in Stuttgart noch nicht bekannt. Der Lottospieler hatte folgende Zahlten getippt: 8, 25, 31, 32, 33 und 38. Bundesweit gelang dies noch zwei weiteren Spielteilnehmern aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Das Trio teilt sich die Gewinnsumme.

Jeder der drei Gewinner darf sich dank des "Sechsers" über genau 818 648,10 Euro freuen. Einen Millionengewinn verpasste der Nordschwarzwälder nur um Haaresbreite. Als Superzahl war die 4 auf seiner Spielquittung vermerkt, die 1 fiel am Samstagabend in Saarbrücken aus der Ziehungstrommel. Mit der passenden Superzahl wäre die Gewinnsumme auf rund 4,2 Millionen Euro gestiegen.

Kleiner Trost: Weil er mit einem Systemschein teilnahm, kommen für den Glückspilz aus dem Kreis Freudenstadt weitere Gewinne aus niedrigeren Gewinnklassen hinzu. Diese summieren sich immerhin auf rund 76.000 Euro, so dass die gesamte Gewinnsumme auf knapp 895.000 Euro steigt.