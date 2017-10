Kreis Freudenstadt Bald vier Kennzeichen im Landkreis

Aus zwei mach vier: Den Weg dafür ebnete der Kreistag in seiner Sitzung am Montag– nach längerer Debatte und mit knapper Mehrheit. 15 Räte stimmten für die Liberalisierung, elf dagegen, zwei enthielten sich der Stimme. Der Beschluss durfte vor allem an den Kreisrändern Freude auslösen, etwa in Betra und Schapbach, wo die historisch gewachsenen Verbindungen ins Hohenzollerische und nach Wolfach bis heute gepflegt werden.

Die Änderung gehe auf den Antrag eines Bürgers zurück, erklärt die Kreisverwaltung. Außerdem habe es "mehrere telefonische Anfragen" in diese Richtung gegeben. Hintergrund: Alt-Kennzeichen wie HOR sind rechtlich seit 2012 wieder möglich. Dass WOL- und HCH-Zulassungen auch im Kreis Freudenstadt denkbar sind, gehe auf eine Rechtsänderung auf Bundesebene aus dem Jahr 2015 zurück. Demzufolge können Alt-Kennzeichen in mehreren "Verwaltungsbezirken" erlaubt werden.

Voraussetzung ist eine Einigung der jeweiligen Landratsämter. Das ist passiert, und die Verwaltungskollegen in Balingen und Offenburg spielen mit. Sie hätten bereits "vorsorglich Kontingente" von Kennzeichen reserviert, die ausschließlich im Kreis Freudenstadt vergeben werden können. Dafür fällig wird für das Landratsamt eine einmalige Gebühr von 5000 Euro und 60 Euro monatlich für die Verwaltung der Kennzeichen.