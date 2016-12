Kreis FDS Wohnungssuche für 700 Flüchtlinge

Die 700 Flüchtlinge, die jetzt in die Anschlussunterbringung kommen, werden nach einem festen Einwohnerschlüssel auf die Kommunen im Kreis verteilt – auch auf jene, die bislang noch keine Flüchtlinge beherbergten. So wird beispielsweise auch Wörnersberg künftig in die Rechnung miteinbezogen, laut Schlüssel allerdings augenblicklich nur mit zwei Flüchtlingen. Die Unterkünfte des Landkreises werden bei dieser Verteilung nicht berücksichtigt, es findet also kein Ausgleich zwischen vorläufiger Unterbringung in Sammelunterkünften und der Anschlussunterbringung statt. Aktuell hat der Landkreis noch rund 200 freie Plätze für Flüchtlinge in Reserve.

Denn sie sind für die Anschlussunterbringung zuständig. Die Stationen der Asylbewerber im Land sind gesetzlich vorgegeben: Nach der Erstaufnahme in den Landesstellen werden sie in den vorläufigen Unterkünften der Landkreise untergebracht. Dort bleiben sie für die Dauer des Asylverfahrens, längstens aber 24 Monate. Wird dem Asylantrag entsprochen, erfolgt danach die sogenannte Anschlussunterbringung, bei der die Flüchtlinge nach einem festen Einwohnerschlüssel auf Unterkünfte in den Städten und Gemeinden verteilt werden.

Keine Zahlen vom Land