Kreis Calw Rettungsdienst bekommt bald Zuwachs

Diesen Beschluss fasste der – paritätisch aus Deutschem Roten Kreuz, Johanniter Unfallhilfe und Arbeiter Samariterbund auf der einen Seite und den Kassen auf der anderen Seite – besetzte Bereichsausschuss für den Rettungsdienst. Das teilte Walter Beuerle, Kreisvorsitzender des DRK, in einem Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten mit. Eines dieser zusätzlichen Fahrzeuge wird in Schömberg stationiert. Bisher fuhr dort der Notarzt selbst zu den Einsätzen, jetzt soll dort bald ein komplettes Notarzt-Team inklusive Fahrer im Einsatz sein. Zwei weitere zusätzliche Rettungsdienstfahrzeuge verteilen sich auf die beiden Krankenhaus-Standorte Nagold und Calw.

Eindeutiges Ergebnis

Hintergrund des Beschlusses war zunächst einmal das überall steigende Einsatzaufkommen. "Das liegt zunächst einmal an der Demografie, aber auch der Mangel an Haus- oder Landärzten spielt da eine Rolle", erklärt Walter Beuerle. Da immer wieder Probleme mit den vorgeschriebenen Rettungsfristen entstanden, sah man sich beim Bereichsausschuss, der für die Organisation und Ausstattung der Rettungsdienste verantwortlich ist, zum Handeln gezwungen. Um herauszufinden, wie groß der Bedarf im Kreis Calw ist, beauftragte man einen Gutachter, der ein komplettes Jahr – von April bis April – unter die Lupe nahm. Das Ergebnis war eindeutig. In Calw und Nagold braucht es einen weiteren Rettungswagen, dazu noch einen voll ausgestatteten am Standort in Schömberg.