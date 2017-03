Kreis Calw Beste Firmenläufer werden wieder gesucht

Angeboten werden insgesamt acht Laufveranstaltungen über circa fünf Kilometer, von denen mindestens fünf absolviert werden müssen, um in die Gesamtwertung zu gelangen. Mit dem Hermann-Hesse-Lauf in Calw am Samstag, 25. März, startet die Laufserie in der Kreisstadt, bevor es am 30. April der Nagold flussabwärts in Bad Liebenzell weitergeht. Mit dem Thermenlauf in Bad Wildbad am 6. Mai geht es eine Woche später direkt weiter, bevor der teilnehmerstärkste Lauf, der Bad Liebenzeller Firmenlauf, am 21. Juni im Liebenzeller Kurpark durchgeführt wird. Anschließend geht es in die Gartenschaustadt Bad Herrenalb, wo am 1. Juli dann der nächste Wertungslauf stattfinden wird.

Beim 6. Wertungslauf wird am 19. Juli in Oberkollbach an der breitesten Startlinie Deutschlands gestartet und Nagold ist anschließend am 23. September Austragungsort des vorletzten Wertungslaufs um die Calwer Firmenlaufserie.

Beim letzten Wertungslauf am 21. Oktober in Neuheng­stett entscheidet sich dann, wer bei der feierlichen Siegerehrung am 11. November im Oberkollbacher Sportheim ganz oben stehen wird.

Im vergangenen Jahr konnten sich mit dem Klinikum Nordschwarzwald, Schneeberger Lineartechnik, Maler Traub Effringen und Landratsamt Calw auf Anhieb vier Firmen der Region platzieren.

Neben einer Einzelwertung männlich/weiblich gibt es auch eine Teamwertung, bei der die schnellsten drei Firmenläufer zu einem Männer- oder Frauenteam zusammengefasst werden.

Alle Termine und Informationen sind unter www.sportverein-oberkollbach.de/COOL-RUNNING/Laufserien im Kreis Calw oder über michael.nothacker@sportverein-oberkollbach.de abrufbar.