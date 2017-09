Kreis Calw AfD steigt zur zweitstärksten Kraft auf

Die Einbußen im Vergleich zur Wahl vor vier Jahren sind bei der SPD zwar nicht so dramatisch wie bei der anderen Volkspartei, aber schon 2013 hatten die Genossen im Wahlkreis mit 17,7 Prozent ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren. Die 14,4 Prozent von dieser Wahl markieren einen neuerlichen Tiefstand. Die SPD rutscht damit hinter der AfD im Parteienranking des Wahlkreises auf den dritten Platz ab.

In keiner einzigen Kommune im Kreis konnten die Genossen die 20-Prozent-Hürde nehmen. Nur Calw mit 17 und Bad Herrenalb mit 16,8 Prozent der Zweitstimmen ragen noch heraus. Im Hinteren Wald sieht’s für die SPD derweil düster aus: magere 9,2 Prozent in Neuweiler und 9,9 Prozent in Egenhausen.

Dicht auf den Fersen ist den Genossen die FDP mit 14,3 Prozent. Platz 4 im Wahlkreis. Stark sind die Freidemokraten in Enzklösterle (16,5 Prozent) und Ostelsheim mit 16,1 Prozent. In Oberreichenbach kamen die Liberalen dagegen "nur" auf 10,7 Prozent. Aber im Gegensatz zur SPD fuhren die Liberalen in keiner Kreiskommune ein einstelliges Ergebnis ein.

Auf Platz 5 landeten die Grünen mit 9,9 Prozent der Zweitstimmen, immerhin 2,3 Prozent mehr als vor vier Jahren. In Simmozheim hat die Umweltpartei mit 15,1 Prozent das beste Ergebnis im Kreis Calw erzielt, in Egenhausen mit 6,6 Prozent das schlechteste.

Leicht zugelegt von 4,2 auf 5,1 Prozent haben auch die Linken im Wahlkreis. Am Ende Platz 6 unter den im Bundestag vertretenen Parteien. Dobel (7,4 Prozent) und Unterreichenbach (7,3 Prozent) stechen für die Linken positiv heraus, Enzklösterle und Simmersfeld mit jeweils 3,4 Prozent markieren die Tiefpunkte in der Wählergunst.

Klarer Gewinner im Wahlkreis, was die Zuwächse anbelangt, ist die AfD. Sie hat ihre Hochburgen mit jeweils 18,4 Prozent in Haiterbach und Ebhausen. Aber auch in Dobel, Anfang der Neunziger ein starker Hort der Republikaner, genießt sie mit 17,9 Prozent der Zweistimmen mit die größte Zustimmung. Am schlechtesten schneiden die Rechtspopulisten dagegen in Ostelsheim (10,1 Prozent) und Simmozheim (10,9 Prozent) ab.

Und es gibt noch einen Gewinner im Walkreis: die Demokratie, zumindest was die Wahlbeteiligung anbelangt. 77,5 Prozent sind besser als das Bundesergebnis (75,9 Prozent). In Ostelsheim gingen sogar 82,6 Prozent der Wähler zur Urne, in Dobel dagegen nur 52 Prozent.