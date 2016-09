Königsfeld-Erdamannsweiler. ’Eine Altmetallsammlung in Erdmannsweiler führt am Samstag, 17. September, die Vereinsgemeinschaft im Ortsteil Erdmannsweiler im Auftrag des Landkreises durch. Gesammelt werden Fahrräder (ohne Reifen, ohne Sattel) Waschmaschinen, Wäschetrockner Geschirrspülmaschinen, Herde, Heizplatten. Öfen (ohne Brennstoffe), Heizkörper (jedoch keine ölgefüllten Radiatoren), Metallzäune, Dachrinnen, Metallrohre und anderes. Nicht gesammelt werden Dosen, Alufolien, Kühlgeräte, Altautos, Schadstoffgefüllte Metallgefäße, Verbundmaterialien (kunststoffbeschichtetes Metall). Das Altmetall sollte ab 8.30 Uhr am Straßenrand deutlich sichtbar bereit stehen. Die Helfer treffen sich um 9 Uhr am Sonnenparkplatz. Nach erfolgreicher Sammlung spendiert die Vereinsgemeinschaft eine kleine Stärkung.