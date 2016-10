Königsfeld "Spatzengruppe" ist bereits voll belegt

Königsfeld. Zehn Plätze für Kinder ab einem Alter von einem Jahr können hier betreut werden – und die Krippe ist bereits voll. Dem kleinen Jannik war es vorbehalten, den Festakt mit vielen Gästen zu eröffnen – die "Arche" brachte er auf Kurs. Begleitet von Liedern der "Arche"-Kinder und der Bläsergruppe wurde die Einweihung eine kurzweilige Veranstaltung.

Eine Kind gerechte Einrichtung sei die "Spatzengruppe" geworden, ist sich die Verwaltungsleiterin sicher. Die Gruppe ermögliche behutsame Übergänge von der Krippe in den Kindergarten und weiter zur Schule. Als zentrales Fundament diene dabei das überarbeitete pädagogische Gesamtkonzept. "Ich wünsche allen hier tätigen Menschen Kraft, Geduld, Liebe und den Segen Gottes", gab sie Erzieherinnen und Kindern mit auf den Weg.

Pfarrer Christoph Huss war es vorbehalten, das Haus zu segnen. "Segnung bedeutet, den Menschen in diesem Haus Schutz und Heil zuzusprechen", erläuterte der Seelsorger. Das Wort "Arche" leite sich von dem lateinischen Wort "arca" ab, was nichts anders als "Kasten" bedeute, wie sich auch das Gebäude selbst darstelle. Wichtig sei im Zusammenhang mit der "Arche" aber auch der Regenbogen – er stehe als Zeichen des Versprechens und der Fürsorge Gottes, so der Pfarrer. Ein Ort des fröhlichen Spielens und Lernens mögen Krippe und "Arche" sein, wünschte er. Ein Ort, wo man sich aufmerksam und mit gegenseitiger Achtung begegne, denn das sei schon für die Kinder wichtig.