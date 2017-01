Königsfeld Loipengebiet Enzianwiese lizenziert

Die Strecke ist je nach Möglichkeit und Schneelage zwischen acht und zwölf Kilometer lang. Durch seine jahrelange geschäftliche Verbindung nach Finnland lernte er dort das spuren mit einem Quad, das schon bei 15 Zentimeter Schneehöhe funktioniert. Die Loipen werden für Classic und Skating gespurt.

Der 13-fache Weltmeister im Skilanglauf ist Inhaber des Geschäfts Sport Weiß in Obereschach. Er weiß, was der Langlauf für die Region, die Bürger und den Kurort Königsfeld bedeutet. So entstand vor mehreren Jahren in Zusammenarbeit mit Bürgermeister Fritz Link und Andrea Hermann von Tourist-Info das Loipengebiet Enzianwiese, das vom DSV lizensiert ist.

Somit haben die Einwohner und Kurgäste der umliegenden Gemeinden die Möglichkeit vor Ort zu Langlaufen und den Spaß am Skisport ganz in der Nähe zu geniessen. Die Präparation der Loipen wird ehrenamtlich von Klaus Weiß übernommen. Wer dafür eine Spende machen möchte, darf dies im Geschäft in Oberschach tun. Das Geld kommt der Katharinenhöhe zu Gute.