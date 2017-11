Königsfeld Link empfiehlt Glasfaser statt Telekom-Lösung

Königsfeld (hü). Bürgermeister Fritz Link und Ortsbaumeister Jürg Scheithauer berichteten im Ausschuss für Umwelt, Technik, Wirtschaft und Verkehr über verschiedene Grabungsarbeiten im Ort, die aufgrund des Ausbaus des Vektoringverfahrens durch die Telekom verursacht werden. Laut Link wird dabei nur bis zu den Verteilerkästen Glasfaser verlegt, ab dort geht es per Kupferkabel weiter. Das ergebe zwar eine gewisse Verbesserung, sei aber nicht so leistungsfähig wie Glasfaser. Deshalb könne man nur empfehlen, dass sich Einwohner am Breitbandnetz des Zweckverbands zu beteiligen, anstatt auf diese Übergangstechnologie der Telekom zu setzen. Glasfaser sei die einzig zukunftsorientierte Technologie. Laut Thomas Fiehn komme von der versprochenen Leistungssteigerung beim Vektoring der Telekom nur die Hälfte davon beim Nutzer an. Stefan Giesel wies darauf hin, dass bei Glasfaser die versprochene Datenrate auch wirklich erreicht wird.