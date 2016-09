Königsfeld Lautstarke Nutzung ohne Folgen

Die Ruhezone unter dem Baum sei sehr gefällig, die Grünzone bewusst angelegt, so Link. Sie diene auch Passanten als Sitzgelegenheit. Aus Sicht der Verwaltung gehöre Sitzmöblierung zum öffentlichen Raum. Er finde es gut, wenn junge Leute den Platz besuchen, so Bernd Möller. Damit müssten die Leute leben. Ein etwas weiter entfernt wohnender Gast konnte zwar die häufige Frequentierung bestätigen, nicht aber die Lärmbelästigung.

Was auffiel, waren die Zigarettenkippen am Boden. Link versicherte dass die Gemeinde versuche, ihre Anlagen zu pflegen. Jeden Tag sei damit ein Bauhofmitarbeiter allein im Kernort vier Stunden beschäftigt. Er erhoffe sich, dass die Schule ihren Raucherbereich attraktiver gestaltet, damit die Schüler ihn in Anspruch nehmen. Der Ausschuss stimmte für den Erhalt der Bank. Es wurden Stimmen laut, die ein oder zwei zusätzliche Bänke vorschlugen.