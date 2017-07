Königsfeld Konzert der Zinzendorfschuleim Kirchensaal

Königsfeld (dvs). Astrid Lindgren hat mit ihren Geschichten ganze Generationen von Kindern geprägt. Der Chor der fünften und sechsten Klassen bringt in einem Medley die Lieder von Pippi, Ronja, Michel & Co zu Gehör. Die Pop-Kantate "Swingin’ Samson" rückt zuvor in unterhaltsamen Liedern die biblischen Helden in den Mittelpunkt.

Auch der Große Chor wird in Spirituals von biblischen Geschichten berichten und außerdem Madrigale und Beatles-Songs bieten. Das Blasorchester widmet sich zum 50-jährigen Jahrestag des Albums "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band" ebenfalls den Melodien der "Pilzköpfe". Auf dem Programm steht auch Musik der Barock-Komponisten Claudio Monteverdi und Georg Philipp Telemann.

Die Leitung hat Johannes Michel. Das Konzert beginnt am Samstag, 15. Juli, um 16 Uhr im Kirchensaal. Der Eintritt ist frei.