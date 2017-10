Königsfeld Kabarett zum Schenkel klopfen im Bürgerhaus

Königsfeld-Buchenberg. Zweieinhalb Stunden Unterhaltung mit aktueller Tagespolitik, Parodie, Travestie, Gesang, Comedy, Kabarett und viel Witz versprechen die Veranstalter am Samstag, 4. November, in Buchenberg im Haus der Bürger. Ein Abend zum Ablachen und Schenkel klopfen bieten dabei die beiden Vollblutkabarettisten "Kumedie" mit ihrem neuen Programm. Mit Sicherheit wird sich nach ihrem Besuch der Fan-Kreis erweitern. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Info Königsfeld, bei der Bregnitzhof-Sauna, in der Waldauschänke, sowie bei Getränke-Lauble St. Georgen, Nah+Gut Hammer in Hardt, EDEKA Tennenbronn, Tankstelle St. Georgen und Rapp-Reisen für 16 Euro, an der Abendkasse für 18 Euro. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn der Vorstellung um 20 Uhr. Die Bewirtung übernimmt der SV Buchenberg.