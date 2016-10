Königsfeld Filigranarbeiten mit der Kettensäge

Molicki hielt keine übliche Laudatio, denn der Künstler Rusic hatte ihn gebeten "kein Wort über seine Kunst und seine Arbeit". Wichtig seien anschauen, beobachten und mit dem Künstler in Kontakt treten. Die Skulpturen tragen keinen Titel. Hinweise gäbe es in dem für fünf Euro erschwinglichen Katalog. Die Werke tragen keinen Titel. Es gibt keine Preisliste und ein Ausstellungsblatt verweist ausschließlich auf die verwendeten Hölzer.

Bewundernswert sei, wie Kunstwerke aus einem Stück mit der Kettensäge entstehen. Eine große Aura stecke dahinter und erstaunlich sei die Kraft, Ideen in Holz umzusetzen. "Er ist einer der Großen", betonte Molicki.

Der Vorsitzende der "Kunstkultur" enthüllte als kleines Dankeschön ein Ausstellungsplakat für den Atelier-Vorraum des Künstlers. Ferner dankte er dem Fotografen Dietrich Danksin für das gelungene Plakat, das auf Exposition und Ausstellungsraum weisen soll.

Der Mensch steht stets im Mittelpunkt

19 Werke in Linde, Ulme, Walnuss, Eiche, Esche, Ahorn, Kirsche oder Pappel ziehen durch geschickte Installation den Betrachter an. Man muss sich intensiv mit den einzelnen Objekten auseinandersetzen, um neben dem großen Rahmen auch kleinste Details ausfindig zu machen. Selbst bei abstrakten Darstellungen scheint immer eines durch: der Mensch.

Er ist in verschiedenen Positionen zu erkennen, thront als Atlas auf der Erdkugel, ist Pilger in einer Fantasielandschaft, ist in Gruppen vereint oder erscheint als Face-Relief oder als Kopf-Geflecht. Trotz der Beschränkung auf wenige Exponate, ist eine riesige Vielfalt zu entdecken. Nicht ohne Wirkung bleiben die Holzmaserungen, die Strukturen des Grundmaterials und die sparsamen Tönungen.

Jedem Betrachter ist die Interpretation überlassen, um Unsichtbares transparent werden zu lassen.

Bis zum 6. November ist die Ausstellung jeweils samstags und sonntags von 15 bis 17 Uhr oder auf Anfrage (Telefon 07725 3925 oder info@kunstkultur-koenigsfeld.de) zu sehen.