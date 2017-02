Königsfeld Feuerwehr-Führungsduo in den Ämtern bestätigt

Königsfeld-Burgberg. Die Feuerwehrabteilung Burgberg hat ein positives Jahr hinter sich. Das Führungsduo wurde bei den Wahlen in den Ämtern bestätigt. Durchweg positiv bewerte Abteilungskommandant Axel Lemcke das vergangene Jahr. So konnte die Zahl der Mitglieder bei der Jugendfeuerwehr um fünf auf 15 gesteigert werden. Drei Mitglieder der aktiven Wehr besuchten erfolgreich den Trupplehrgang. So konnten Betina Hettich, Thomas Hettich und Markus Jäckle zu Hauptfeuerwehrmännern-/frau befördert werden. Eine Gruppe aus der Gesamtgemeinde unter Federführung von Uwe Götz absolvierte erfolgreich das silberne Leistungsabzeichen.