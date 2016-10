Königsfeld Erlebnisse am anderen Ende der Welt

Königsfeld. Erstes Reiseziel war St. John‘s, Hauptstadt von Neufundland und Labrador und eine der ältesten Siedlungen Nordamerikas. Sie war im Zweiten Weltkrieg ein wichtiger Hafen für die Alliierten. Sehenswert seien die Altstadt oder Signal Hill, von wo aus Giovanni Marconi 1901 die ersten Funksignale aus Europa empfing. Buchstäblich aus den Felsen gehauen sei das Geo-Center, eine Ausstellung über die geologische Beschaffenheit Neufundlands und Labradors, die Gewinnung von Erdöl- und -gasvorkommen vor der Küste und eine Ausstellung zur Titanic­Tragödie, die unweit von Neufundland stattfand.

Vollprechts nächster Schritt in die "Wildnis" war der Luftwaffenstützpunkt Happy-Valley-Goose Bay. Je weiter man komme, desto kleiner würden die Flugzeuge. Zum Schluss sei es eine zweimotorige Propellermaschine gewesen. Landepunkt war Nain, die nördlichste Siedlung an der Labradorküste und nach Meinung Vollprechts auch die ursprünglichste. Der Anteil an Inuit sei mit etwa 80 Prozent vergleichsweise hoch, die Landschaft rau und karg, aber wunderschön. Der Erholungsfaktor sei entsprechend hoch.

Trotz hoher Arbeitslosigkeit gebe es in Nain viele junge Leute und Familien. Die Inuit entdeckten ihre Identität durch Sprachkurse, eigene Nachrichtensender oder die Förderung kultureller Gepflogenheiten wieder. Labrador sei reich an Bodenschätzen, die aber wegen der ungünstigen Verkehrs­situation bisher nicht gefördert werden. Unweit von Nain werde aber seit Jahren Nickel abgebaut, was der Bevölkerung vielleicht neue Arbeitsplätze bringe. Da der Fischbestand wegen kommerzieller Überfischung vor allem durch ausländische Fangflotten dramatisch abnahm, galt ab 1992 ein Fangverbot. Damit fehlte eine wichtige Einnahmequelle. Für den privaten Verzehr sei der Fang nach wie vor erlaubt. Inzwischen erholten sich die Bestände allmählich wieder. Geräucherter Lachs und Kabeljau seien eine Delikatesse, vor allem frisch aus der Räucherkammer, stellte Vollprecht fest.