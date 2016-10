Königsfeld Eisingers Klavierspiel verstummt

Der am 12. Oktober verstorbene Bernhard Eisinger war ein Klavierlehrer der ersten Stunde an der 1968 gegründeten Jugendmusikschule in St.Georgen. In seiner 33-jährigen Tätigkeit für die Schule gelang es dem beliebten Pädagogen, Schüler jeden Alters für die Musik und das Klavierspiel zu begeistern.

Seine Liebe zur Musik konnte er zusammen mit seiner Frau Annemarie auch an seine eigenen Kinder weitergeben.

Bernhard Eisinger wurde von Musikschülern als ein äußerst geduldiger Klavierbegleiter geschätzt. Für die 1972 gegründete Musikschulzweigstelle in Königsfeld war er, zusammen mit seiner Frau, eine wertvolle Säule für die Aufbauarbeit in der Gemeinde, heißt es in seinem Nachruf.