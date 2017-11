Königsfeld Bürger beschweren sich über Gulli-Gestank

Laut Bürgermeister Fritz Link liegt das Problem in Schmutzwasserkonzentrat aus Leitungen des Glasbachtals. Es sei nie geplant gewesen, dieses in den Kanal in Burgberg einzuleiten. Eigentlich sollte es in den Hauptsammler eingeführt werden. Das war aber laut Ortsvorsteher Frank Schwarzwälder nicht möglich, weil der Eigentümer, über dessen Grundstück die entsprechende Leitung hätte laufen sollen, keine Einwilligung dazu erteilte. Eigentum verpflichte, der Besitzer habe das aber nicht zur Kenntnis genommen, kritisierte Bürgermeister Fritz Link.

Möglichste getan

Der Ortsvorsteher nahm Kontakt mit Werner Schwarzwälder, dem Nachbarn des uneinsichtigen Grundstückseigentümers auf. Dieser springt nun in die Bresche und erlaubt das Verlegen der Leitung unter seiner Garage hindurch. Er sei absolut dankbar, dass diese Lösung möglich ist, so Schwarzwälder. Die sei allerdings nicht ganz einfach. Die Arbeiten müssten mittels Bohrspühlverfahren erfolgen. Derzeit laufe die Preisfindung. Er hoffe, dass das Projekt im ersten Halbjahr 2018 erledigt werden könne. Die Verzögerungen lägen aber nicht an der Ortsverwaltung. Diese habe ihr Möglichstes unternommen.