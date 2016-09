Königsfeld Auseinandersetzung mit elementaren Fragen

Seine Empathie für das Material Holz fordert ihn heraus, die Widerstände in diesem Material zu überwinden und auszutesten, was gerade noch machbar ist. Immer wieder provoziert er damit ein fast ungläubiges Staunen beim Betrachter darüber, wenn sie erfahren, dass die Kunstwerke in der Regel aus einem Holzblock gefertigt wurden – und dann noch mit einem der rauesten Holzbearbeitungsgeräte, der Kettensäge.

Zeljko Rusic merkt man in seinen Arbeiten an, mit welcher Begeisterung er sie schafft. Die Idee für eine neue Skulptur, der Anspruch und die Herausforderung, etwas noch nie Dagewesenes und womöglich sogar fast Unmögliches zu schaffen, bringt ihn einen euphorischen Zustand, der im fertigen Werk seine Erfüllung findet. Was ihn auszeichnet, ist sein einzigartiges Formsehen, seine Inspirationen und die immer wieder bewiesene Fähigkeit, sich und seine human-philosophischen Grundgedanken über die bildhauerische Gestaltung auszudrücken. Die so geschaffene Aura schwingt in jedem seiner Arbeiten.

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog mit einem Querschnitt der Arbeiten des Bildhauers. Die Werke sind bis Sonntag, 6. November, samstags und sonntags jeweils von 15 bis 17 Uhr und auf Anfrage beim Verein Kunstkultur Königsfeld zu sehen.

Weitere Informationen: www.kunstkultur-koenigsfeld.de www.zeljkorusic.de.