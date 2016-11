Königsfeld. Ein 20-jähriger Fahrer eines Fiat Kastenwagens ist am Freitagabend, gegen 19.30 Uhr, auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Waldau und Buchenberg in einer Rechtskurve von der mit Schnee bedeckten Straße gerutscht und dann gegen einen Baum geprallt. Glücklicherweise blieb der 20-Jährige dabei unverletzt. An dem schon über zehn Jahre alten Kleintransporter entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des beschädigten Fiats.