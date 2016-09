Jungingen Mit der Arche Noah in die Schule

Jungingen. Eltern, Geschwister, Omas und Opas wollten sich das Ereignis natürlich nicht entgehen lassen, und so ging es hoch her in der Junginger Halle. Die Nervosität war vor allem den neuen Erstklässlern anzumerken, die direkt vor der Bühne Platz nehmen durften.

Nach einem kleinen Gottesdienst, in dem die Schüler der oberen Klassen die Geschichte der Arche Noah mit Stabpuppen spielten, ging es weiter mit einigen musikalischen Beiträgen. Ein Trio unter Leitung der Elternvorsitzenden Christa Kohler und unter Regie von Musikschulleiterin Susanne Jagge war zu hören, sowie eine Blockflötengruppe der AG aus dem vergangenen Schuljahr. Die Dritt- und Viertklässler sangen Lieder die Zweitklässler trugen ein Gedicht vor. Nach der Ansprache von Schulleiter Tobias Lilge war der offizielle Teil der Feier vorbei, aber die Eltern blieben noch gerne bei Kaffee und Kuchen sitzen, um mit den neuen Erstklässlern zu feiern.