Jettingen Nur Regenwürmer machen Ärger

Kassiererin Sandra Schmid trug den Kassenbericht vor, die Kassenführung wurde von Horst Wittig als einwandfrei bezeichnet.

Schriftführer Volker Ruff berichtete von dem neuen Defibrillator, der seit April im Kabinengang zur Verfügung steht, von Wanderungen und verschiedenen Spielen. Groß war die Freude, als im Juni der Aufstieg geschafft war. Der VfL veranstaltete im Juli ein Fleckenturnier und beteiligte sich am Weihnachtsmarkt.

Trainer Joachim Kalmbach trug seinen Bericht humorvoll vor. Um den Aufstieg der ersten Mannschaft zu schaffen, wurde besonders viel trainiert: Andere Abteilungen hatten Hallenzeiten abgegeben, dafür dankte der Trainer.

Marcus Ruß berichtete, die zweite Mannschaft sei Tabellenführer gewesen.

Steffen Fortenbacher trug den Bericht der Abteilung Tischtennis vor. Die derzeit drei Schüler- und Jugendmannschaften, vier Herrenmannschaften und eine Seniorenmannschaft sind von der Kreisklasse bis hin zur Bezirksklasse erfolgreich.

Für die Abteilung Volleyball berichtete Birgit Seeger. Zur Zeit gibt es 20 aktive Spielerinnen in zwei Damenmannschaften. Die erste Mannschaft spielt in der Kreisklasse A und die zweite in der Kreisklasse B.

Rüdiger Stumm berichtete für die Laufgruppe, die es seit drei Jahren gibt. Im Jahr 2016 sind die Mitglieder der Gruppe an 104 Terminen zwischen 800 und 1000 Kilometer gelaufen.

In der Damengymnastikgruppe könnten gern ein paar mehr zu den Kursen kommen, so Helga Röhm, die berichtete, vor allem an jungen Frauen sei Mangel.

Max Rauser berichtete von den Aktivitäten der Herrengymnastikgruppe, die auch Radausflüge beinhalten, so eine viertägige Radtour. Jugendleiter Reiner Renz nannte die Zahl von 14 Jugendmannschaften – Fußball, Volleyball, Tischtennis. Damit gibt es viele Siegerpokale. Ein Höhepunkt war die Reise an die Costa Brava in den Pfingstferien.

Bürgermeister Hans Michael Burkhardt sagte, mit 807 Mitgliedern sei der VfL der größte Verein im Ort, und hier laufe alles rund. Die Vereinsarbeit komme der Gemeinde zugute. Wiedergeählt wurden der zweite Vorsitzende Hermann Finkbeiner, Kassiererin Sandra Schmid, Abteilungsleiter Fußball Marcus Ruß, Tischtennis Steffen Fortenbacher, Ausschussmitglieder Tobias Eisenheim, Frank Seeger, Christina Costabel und Kassenprüfer Kai Müssigmann.

Der Erhöhung der Mitgliedsbeiträge um zehn Euro wurde zugestimmt.

Geehrt wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft Beate Fleischle, Marcel Fleischle, Fabian Mauch, Doris Mauch, Georg Mauch, Jörg Roller, Henrike Minch und Horst Wittig, für 40 Jahre Doris Finkbeiner, Ernst Kaiser, Fritz Katz, Marcus Ruß. 50 Jahre dabei sind Emil Baitinger, Anton Hoffmann, Lothar Killinger, Eugen Renz, Reiner Renz und Wilfried Röhm. Die seltene Ehrung für 60 Jahre kam Günter Haarer zu, er erhielt einen Geschenkkorb.