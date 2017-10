Jettingen Großes Kino beim HC Jettingen

Gänsehaut kroch den Star-Wars-Fans in der Halle den Nacken empor, als das erste Orchester mit Regisseur Igor Omelchuk zu den ersten Tönen der Filmmusik dieses Science-Fiction-Klassikers anhob. Wahre Kämpferhymnen spielten die Akkordeonisten mit den Melodien zu "Rocky" und "Zorro". Gemeinsam mit dem Freizeitorchester rührten sie die Zuhörer unter anderem mit "Don’t cry for me Argentina", der Melodie zu "Evita".

Das Publikum zu begeistern verstand auch das Jugendorchester, unterstützt vom ersten Orchester. Mit "My heart will go on" ließe der Nachwuchs die Liebesgeschichte aus dem Film "Titanic" vor den Augen der Zuhörer ablaufen. In der Stimmung total gegensätzlich ging es mit dem fröhlichen und flotten "Pretty Woman" zum gleichnamigen Film weiter.

Alle Orchester begeisterten an diesem cineastischen Konzertabend ihr Publikum mit musikalischem Können und der Erinnerung an die fantastischen Filmgeschichten. Applaus und Jubel folgten jedem Stück verdientermaßen.

Über Beifall durfte sich auch Micha Haag freuen. Vorsitzender Jochen Wacker überreichte ihm eine Urkunde für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft.