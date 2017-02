Jettingen Einblicke in das "Jettinger Konzept"

Aber auch die Eltern, Verwandte und Bekannte der derzeitigen GMS-Schüler sind eingeladen, Einblick in das tägliche Arbeiten ihrer Kinder zu nehmen und sollen die Möglichkeit bekommen, zu sehen und zu wertschätzen, welchen Beitrag ihre Kinder zum Gelingen des "Tages der offen Tür" geleistet haben.

Die Gäste erhalten einen Einblick in das für die GMS Jettingen typische Lernen und Arbeiten. So werden Lernzeit und Inputunterricht jeweils praktisch erklärt, aber es wird auch über die individuelle Profilbildung an der Jettinger Gemeinschaftsschule informiert werden: So wählt jeder Schüler bereits ab der 5. Klasse ein eigenes Neigungsfach aus Sport, Musik, Kunst und Theater und erhält im gewählten Fach zwei zusätzliche Unterrichtsstunden pro Woche.

Zudem steht den Schülern einerseits ein Sprachprofil (mit Englisch, Französisch ab Klasse 6 und Spanisch ab Klasse 8), andererseits auch ein technisch-naturwissenschaftliches Profil mit zahlreichen AGs ab Klasse 5 (wie beispielsweise Robotik, Trickfilme, Holzwerkstatt) sowie einem verstärkten technisch-naturwissenschaftlichen Unterricht ab Klasse 7 zur Auswahl.