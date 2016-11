Jettingen "Die Leute sind fast ausgeflippt"

Am Freitagabend spielte Tommis "persönliches Highlight" – Rockmusiker Oliver Hartmann, Mitglied von "Avantasia" und "Rock meets Classic" – mit seiner Band. Als "absoluter Avantasia-Fan" habe er sich auf Hartmann, "eine Gitarren-Ikone und ein begnadeter Sänger mit einem Stimmvolumen von vier Oktaven", besonders gefreut, erklärte Strohäker. Der Auftritt der Band "Hartmann" sei "phänomenal" gewesen und sei auch so beim Publikum angekommen.

Als Vorband für Oliver Hartmann war eigentlich "The Hot Legs" geplant, die wegen Krankheit ausfielen. Dafür sprangen "Fallen Minds" mit Heavy Metal und Rock aus Jettingen ein.

Mit einem bunten Coverprogramm klang das Geburtstagswochenende vergangenen Samstag aus. Die Nagolder Band "Ambience" begeisterte den vollen Saal vorwiegend mit bekannten Titeln, die sie im Stile von Funk und Soul ein weniger "smoother" interpretierten als im Original. Zur Setlist von "Ambience" gehörten unter anderem "I’d give it all up to you" von "Simply Red", Gnarls Barkleys "Crazy", "I heard it through the Grapevine" von Marvin Gaye sowie "Valerie" von Amy Winehouse.

Ebenfalls mit von der Partie waren "MiReNa" – eine Band, die sich vor allem dadurch auszeichnet, dass alle vier Mitglieder singen. Zum Programm der Männer gehörten Rock- und Popklassiker der letzten Jahrzehnte, darunter Songs von "Guns N’ Roses", den "Pointer Sisters", Robert Palmer, "Toto", "Foreigner", "REO Speedwagon" und "Lynyrd Skynyrd".

Die Zuhörer waren von dem Coverprogramm so hin und weg, dass sie nicht nur mitklatschten, mitsangen und tanzten. Einige von ihnen hoben bei den Balladen sogar die Handys und schwangen diese langsam hin und her. Ein gelungener Abschluss für ein Wochenende voller musikalischer Highlights.