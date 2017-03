Hüfingen Zwei neue Akteure auf der Bühne

Wie einst wird das Publikum selbst Teil der Am-Vieh-Theater-Inszenierung, nimmt Platz auf einem Bauerndorfplatz mit authentischen Utensilien, über dem sogar ein Gewitter mit Regenschauern niedergeht. Stilecht dazu das gastronomische Angebot, das die kulinarische Grundlage für einen rundum bekömmlichen Abend legt.

Die Vorstellungstermine für das gesamte Jahr stehen schon fest. Am Freitag, 21. April, wird Premiere sein, danach wird am 22., 28., 29. April sowie am 5., 6., 12., 13., 19. und 20. Mai gespielt, also immer an den Freitag- und Samstagabenden. Die Herbststaffel beginnt am 20. Oktober mit weiteren Vorstellungen am 21., 27. und 28. Oktober sowie am 10., 11., 17., 18., 24. und 25. November.

Für 21 Euro Eintrittsgeld dürfen die Gäste "Dorfcomedy" in sieben Aufzügen erleben. Ohne Verfalldatum werden die Themen sein, wodurch sich "Politik" verbietet und sich die Akteure, die in insgesamt 40 verschiedene Rollen schlüpfen, vor allem auf komische Alltagsszenen konzentrieren. "Momente, die "eigentlich jeder selbst kennt, aber noch nie so betrachtet hat", stellt Kurt Kammerer fest. Und verspricht: "Wir werden wieder das liefern, was man an uns einst so geschätzt hat" – da dürfen sich die Fans freuen.

Karten gibt es für alle 20 Vorstellungen des laufenden Jahres am Samstag, 25. März, ab 10 Uhr im Gebrauchtwagencenter des Autohauses Südstern an der Bad Dürrheimer Straße 16 – nicht im Zentralgebäude des Autohauses. Dort wird sich das neue Schauspieler-Quartett des Am-Vieh-Theaters den Besuchern auch vorstellen. Da wohl auch jetzt wieder die Nachfrage nach Karten viel größer als das Angebot sein wird, werden an jeden Käufer maximal sechs Tickets zum Preis von jeweils 21 Euro abgegeben.