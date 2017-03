Hüfingen. Eine 46-jährige Dacia-Fahrerin hat am Montag, gegen 8.10 Uhr, einen Unfall verursacht. Sie sei von der tief stehenden Sonne geblendet worden, so die Polizei. Die Frau war auf der B 31 von Döggingen in Richtung Hüfingen unterwegs und geriet auf die Gegenspur. In der Folge streifte sie den Mazda eines 44-Jährigen. Schaden: rund 13 000 Euro.