Hüfingen. Die Kolpingsfamilie Hüfingen startet nach der Sommerpause in die zweite Hälfte ihres Jahresprogramms mit einem Vortrag mit dem Titel "Phänomen Nahtoderfahrung – Mythos oder Realität?". Der Referent Alois Serwaty, er ist der Vorsitzende des Vereins "Netzwerk Nahtoderfahrung" aus Emmerich am Rhein, hatte 1991 als 43-Jähriger eine Nahtoderfahrung bei einer routinemäßigen Herzkatheter-Untersuchung im Krankenhaus. Sein Erlebnis, sich außerhalb seines Körpers als schwebender Beobachter des Geschehens in einem vollkommen freien Zustand wiederzufinden und die anschließende Rückkehr in seinen Körper, prägt ihn bis heute. Der Vortrag findet statt am Montag, 10. Oktober, um 20 Uhr im katholischen Pfarrheim in Hüfingen.