Hüfingen Sportverein strebt den Klassenerhalt an

Dabei stimmte der aktuell erste Tabellenrang der A-Jugend zuversichtlich, mit einem gestärkten Kader in der kommenden Saison die Weiterentwicklung der ersten Mannschaft zu beschleunigen. Als Voraussetzung für den Erfolg in der Rückrunde stufte er dabei das wieder aufkeimende Interesse an einem regelmäßigen Training ein. Trainer Siegfried Andreß stimmte ihm zu und verband seine Hoffnungen auf das rettende Ufer mit einem Rückgang der Verletztenzahl. Co-Trainer Jürgen Frank kündigte nach der Winterpause zudem zwei Neuzugänge an, welche die Stärke des Kaders beflügeln sollen.

Wolfgang Allaut, Sprecher der AH-Mannschaft, berichtete von einem ruhigen Jahr, in dem der Spaß im Training und die Geselligkeit im Vordergrund standen. Teilnahmen an den Turnieren in Bräunlingen und Riedöschingen hätten gezeigt, dass man noch konkurrenzfähig sei. Ein Hit sei zudem das Preis-Cego gewesen, welches die AH erstmals im Clubheim ausrichtete.

Auf Wachstumskurs und im Verein seit Jahren etabliert sind zudem die Jazztanzgymnastik mit Annette Kindler und die Freizeitsportgruppe mit Joachim Mäder. Getreu dem Motto "SVM – Aktiver Spaß, einer für alle, alle für einen" agiert auch der Förderverein, der sich ebenfalls mit dem Thema Nichtabstieg beschäftigte. Dessen Vorsitzender Claus Merz kündigte unter Berücksichtigung der Anfahrtsstrecke einen Obolus für die Trainingsbesuche der aktiven Spieler an. Zudem finanziert der Förderverein in Zukunft den Vereinsmitgliedern die Trainerausbildung. Bester Trainingsbesucher war Michael Matuschke, Torjäger der abgelaufenen Saison war Daniel Schwarz.