Hüfingen Spaziergang zur heimischen Kunst

Vorbei an diversen Exponaten in der Altstadt führte die Route über die ehemalige Feldwegbrücke über die Breg in die Moderne. Sie beginnt mit der Bebauung auf Hohen und In Kofen, die auf der anderen Bregseite beginnt. Das Viadukt selbst ist ein beeindruckendes Beispiel alter Brückenbaukunst. Um den Übergang von der Altstadt in die Moderne der Baugebiete zu symbolisieren, steht in unmittelbarer Nähe zur Brücke das Hüfinger Tor, eine Skulptur von Manfred Emmenegger-Kanzler. Nahezu unbekannt steht Meyers Bildhauerarbeit zu den drei Silberscheiben aus dem Reitergrab inmitten des Wohngebietes an der Gierhalde. Die Originale der Scheiben, die aus der Alemannenzeit stammen und als erstes Zeugnis der Christianisierung in Hüfingen gelten, sind im Landeskunstmuseum in Stuttgart zu sehen.

Am Kofenweiher ragt die vom Keramiker Emmenegger-Kanzler entworfene Skulptur einer Vase in den Himmel, die Ehrenbürger Anton Knapp als Geschenk für seine Amtszeiten erhielt. Auf festem Sockel stehend, symbolisiert sie die solide Finanzsituation der Stadt, die Stäbe, aus der die Vase geformt ist, weisen auf die vier Amtszeiten hin. Vor dem Schulmuseum steht eine lebensechte Skulptur des jungen Ernst Schmid, die einem Schülerfoto nachempfunden ist.

Ein Kunstgenuss besonderer Art ist die Bronzefigur "Mann mit Koffer" aus dem Jahr 2014. Die Gesichtsmimik des Reisenden schwankt zwischen Skepsis und Erleichterung, vielleicht weil er trotz den Schwierigkeiten, die es auf den Zugfahrten gibt, an seinem Ziel angekommen ist. Das letzte Exponat der Tour entlang der Kunst im öffentlichen Raum steht hinter der Bushaltestelle bei der Volksbank. Der Eurobrunnen entstand in den Anfangsjahren der neuen Währung nach einer Idee des Hüfingers Michael Mayer. Rings um den Brunnen ist eine Sitzbank platziert, auf der sich zwei jugendliche Bronzefiguren schüchtern annähern. Der Titel "Emozione" soll auf die Emotionen hinweisen, die der Euro bis zum heutigen Tag auslöst.