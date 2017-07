Hüfingen Sinnvolle Zusammenarbeit

Hüfingen. Die Flüchtlingshilfe in Hüfingen um Ute Mäder hat sich zu einem stattlichen Helferkreis von rund 15 Personen entwickelt, die den geflüchteten und heimatlosen Menschen Unterstützung und Hilfe anbieten. Zwischenzeitlich leben in Hüfingen 35 Asylbewerber, die meisten stammen aus Pakistan, Eritrea und Gambia. Sie sind in der Hauptstraße und der Hohenstraße untergebracht, eine Familie mit Kindern lebt am Bahnhof.