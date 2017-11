Hüfingen Narren polieren Fasnet-Montag auf

Hüfingen. Doch der Umzug hat an Strahlkraft verloren, und die sinkende Besucherzahl am Montagabend in der Stadthalle bereitet der Narrenzunft schon länger Sorgen. Tiefpunkt war 2016.

Um die lebendige Hüfinger Fasnet, wie man sie von früher her kennt, nicht ganz aussterben zu lassen, hat sich ein Organisationsteam rund um die Narrenzunft nun ein Konzept ausgedacht, mit dem man den Montag wieder beleben möchte. Denn im vergangenen Jahr wollte die Narrenzunft die Halle ganz schließen, was aber für heftigen Protest bei den Gruppen und in der Bevölkerung sorgte. Man einigte sich darauf, die Halle nach dem Umzug zu öffnen. Um 17 Uhr sollten die Lichter jedoch ausgehen.

"De Ball in de Hall", der in früheren Jahren für ausgelassene Stimmung in der brechend vollen Halle sorgte, war Vergangenheit. Zwar umgingen die Schließung der Halle absichtlich etliche Gruppen sowie Musiker und marschierten am frühen Abend dort ein. Mit ihrem spontanen Aufgebot zusammen mit der Narrenzunft sorgten sie für Stimmung. Dennoch stand fest: Für den Fasnetmontag muss sich etwas ändern.