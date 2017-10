Hüfingen Mehr Platz zum Wohlfühlen

Hüfingen. Das beengte Miteinander im Kindergartenalltag der 96 Kinder in den teilweise abgenutzten Räumen hat nun ein Ende: Hell und freundlich präsentiert sich der Erweiterungsbau mit dem Schlaf- und Wickelraum für die Kleinkinder, einem Personalraum, dem Intensivraum für Sprachförderung, einem Kreativatelier und Reinigungsraum.

Zum Krippenbereich für zehn Kinder gehören weiter ein separater Eingang, ein Gruppenraum mit angeschlossener Küche, ein Sanitärbereich sowie einen separaten Zugang zum Gartenparadies. Mit viel Liebe und Herzblut wurde alle neu geschaffenen Räume ausgeschmückt und zeigen deutlich die Handschrift der Leiterin Myriam Quilamba und ihrem 17-köpfigen Team. Im räumlichen Mittelpunkt der Einrichtung können 20 Kinder der Ganztagsgruppen in der neuen Mensa mit hellen Oberlichtern und einer langen Glasfront in Ruhe ihre Mittagessen genießen.

Mit einem Gottesdienst, der von Pfarrerin Nicole Diedrichsen und den Kindern der Einrichtung gestaltet wurde, dankte man für diese wohl gelungene Stätte, in der sich alle Kinder wohlfühlen können. Ihren Dank richtete die Pfarrerin auch an die Stadt Hüfingen und allen am Bau Beteiligten. "So eine große Aufgabe kann nur mit vielen anderen bewältigt werden."