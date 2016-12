Hüfingen Konzert und Ehrungen Hand in Hand

Der letzte im Bund, Reinhard Schmid, ist bei seinen Musikerkollegen nur als "Klarinettengott" bekannt. In dem sehr weiblich geprägten Register der Klarinetten gibt dieser oftmals den Ton an.

Ein kleiner Gegensatz zu diesen insgesamt 120 Jahren Musik bildete eine weitere Ehrung. Das jüngste Mitglied des Vereins, Patrick Schacherer, wurde bei dieser Veranstaltung sein silbernes Leistungsabzeichen übergeben. Dies erreichte er mit seinem Instrument, dem Tenorhorn mit viel Fleiß und Durchhaltevermögen. Diese zwei Eigenschaften bewiesen ebenfalls die Sumpfohrener Musiker bei ihrem Konzert.

Mit Stücken wie "Colorado" und "Os passaros do Brasil" entführten sie die Zuschauer mit ihren Klängen in ferne Länder und zeigten eindrucksvoll was in ihnen steckt. Gemeinsam mit Dirigentin Eva-Maria Agostini durften die Musiker, welche ihr Konzert sehr eindrucksvoll mit einem Medley von Pur beendeten erst nach zwei Zugaben von der Bühne.

Total in ihren Bann zogen ebenfalls die Sänger des Männergesangsvereins 1892 Sunthausen. Gemeinsam mit ihrer Drigentin Martina Wenzler-Gail eröffneten diese nämlich das Konzert und bewiesen eindrucksvoll, was alles in ihnen steckt. Mit Stücken wie "Ring of fire" und "Massachusettes" sorgten sie beim Publikum für gute Stimmung.