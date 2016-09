Hüfingen Jede Menge Spaß beim Traktorpulling in Sumpfohren

Neben den großen Traktoren kamen dabei die kleinsten Festbesucher ebenfalls auf ihre Kosten: Freunde der Sumpfohrener Tractorpulling-Begeisterten hatten einen kleinen Bremswagen mit Trettraktor aufgebaut, auf dem die Kleinen fahren konnten. Der kleine Leon aus Neudingen hatte dabei sehr viel Spaß und konnte sich gar nicht richtig entscheiden, ob er es besser findet selbst mitzufahren oder den großen Traktoren zuzuschauen.

Begeistert von den große Traktoren waren ebenfalls die beiden Töchter von Hüfingens neuem Bürgermeister Michael Kollmeier, die sich gleich einen Platz ganz vorne an der Absperrung sicherten.

Der Bürgermeister selbst war ebenfalls sehr begeistert von dem Spektakel: »Das Tractorpulling hier macht vielen Menschen Spaß und eine sehr große Begeisterung ist da. Die Menschen haben viel Spaß dabei sich zu messen und dann auch noch in einer so tollen Form. Tractorpulling kennt man eher aus dem Fernseh und nicht live das so zu sehen ist sehr toll und das schöne an der Veranstaltung.«, so der Bürgermeister. Tractorpulling-Profis aus der Schweiz fanden ebenalls den Weg nach Sumpfohren und waren vollauf begeistert und finden es toll, dass in Sumpfohren das Tractorpulling für jedermann ist und es so in einem so familiären Rahmen gehalten ist »Das regionale und familiäre am Tractorpulling in Sumpfohren ist sehr toll. Wir hoffen dabei natürlich, dass sich Menschen für diesen Sport begeistern und eventuell so begeistert sind, dass sie den Schritt zum »Profi« Tractorpulling wagen.« So Guido Gahlinger aus der Schweiz. Gemeinsam mit seinen beiden Kollegen Thomas Weber und Hanspeter Bleuter ist er aus Beggingen im Kanton Schaffhausen angereist.