Hüfingen Großes Programm, kleines Publikum

Es gibt Überlegungen, den Ball auf den Samstag zu verlegen, auch sitzt man viel zusammen, um das Konzept zu überdenken. Doch auf die Frage, woran das schwindende Besucherinteresse liegt, sieht man nur große Fragezeichen über den Köpfen. Auch die wirtschaftliche Komponente muss in Betracht gezogen werden, mit jeder nicht verkauften Eintrittskarte fehlt Geld und Konsum. Glücklicherweise kann man in Hüfingen noch selber wirten, was aber mit zusätzlichen Helfern verbunden ist.

Vor Jahren schon gaben die Turner des TV Donaueschingen ihren Ball auf. Am Ende standen Aufwand und Kosten nicht mehr im Verhältnis zum Ertrag. Man darf nur hoffen, dass die künftige Saal-Fastnacht – ausgenommen der immer noch sehr beliebten Zunftbälle – keine aussterbende Art wird.