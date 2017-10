Hüfingen Gesang und Instrumentalmusik sorgen für Abwechslung

Die Gastgeber mit ihrem Chorleiter Manfred Mayer wählten in ihrem ersten Auftritt einen heiter-geselligen Konzerteinstieg, der mit den Ehrungen langjähriger Chormitglieder abschloss. Zu ihnen zählen Ernst Gut (60 Jahre), Josef Mayer (50 Jahre), Elisabeth Gut, Rita Mayer (beide 40 Jahre).

Ehrenvoll und sonor erklangen die Lieder während des ersten Auftrittes vom Männergesangverein aus Pfohren, der unter der Leitung von Chorleiterin Marion Honold zu Gast war. Ein Holzbläserquintett bestärkte seinen instrumentalen Liebesgruß mit einem heiteren Divertimento aus dem Werk des weltberühmten Wiener Klassikers Wolfgang Amadeus Mozart. Für ein vergnügliches Ende des ersten Konzertteils war der Männerchor der Gastgeber zuständig.

Das Programm der zweiten Konzerthälfte knüpfte nahtlos an die Aufführungen im ersten Teil an. Die Musik der Gäste aus Pfohren nahm Fahrt auf und animierte das Publikum beim Fliegermarsch zum Mitmachen. Instrumentaler Höhepunkt war der Auftritt des Saxophon-Sextetts, das unter der Leitung von Andreas Dietrich mit vier Stücken in unterschiedlichen Musikstilen die Zuhörer begeisterte.