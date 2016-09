Hüfingen Feuer und Flamme für den Werkstoff

Für die 25. Ausgabe der Internationalen Hüfinger Keramikwochen konnte der künstlerische Leiter Walter Lokau zu den insgesamt 16 aktuellen Gruppen-Mitgliedern und damit Ausstellern noch sechs Ehemalige für die Ausstellung verpflichten. "Mir persönlich liegen die alten Mitglieder sehr am Herzen, die durch frühere Einzelausstellungen eine Beziehung zu Hüfingen haben", so Lokau.

Mit großem persönlichem Engagement hat Ingrid Rockrohr die ersten Keramikwochen Hüfingen im Jahre 1992 mit Unterstützung der Stadt und dem damaligen Bürgermeister Anton Knapp auf die Beine gestellt. Sie wollte die Öffentlichkeit an ihrer Begeisterung für diese Kunstrichtung teil haben lassen und schon die Premiere war ein durchgreifender Erfolg. Bis heute sind die Internationalen Keramikwochen ein wichtiger Bestandteil in Hüfingens Kulturkalender und jedes Jahr Anziehungspunkt für Besucher aus Nah und Fern. Der Töpfermarkt auf dem idyllischen Sennhofplatz gehört von Anfang an zu diesem viel beachteten Kunstereignis in Hüfingen. Auch nach einem Vierteljahrhundert hat dieser Markt mit seinen anspruchsvollen Kunst- und Gebrauchgegenständen für Haus, Hof, Garten und mehr nicht an Attraktivität eingebüßt. 49 Teilnehmer aus Deutschland und Europa bestücken am kommenden Samstag und Sonntag die Schau im Freien, die am Rand von Hüfinger Vereinen bewirtet wird.

Das Programm: Die 25. Internationalen Keramikwochen werden am Freitag 9. September, 19 Uhr im Rathaus durch Bürgermeister Michael Kollmeier und Walter Lokau eröffnet. Der Töpfermarkt auf dem Sennhofplatz ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

In der Stadthalle lädt zu einer Wettbewerbs- und Verkaufsausstellung am Töpfermarktwochenende mit 29 Ausstellern zum Thema "Der Jubiläumstisch zum 25sten" mit Gewinnspiel ein. Das Kinderatelier mit Elke Menner bietet am Samstag von 14 bis 16 Uhr in der Pfarrhausgasse Mitmachangebote für kleine Künstler. Im Rathaus und im Stadtmuseum ist die Ausstellung "Deutsche Keramiker – Gruppe 83 – Vergangenheit und Gegenwart" am Samstag von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr zu sehen. Öffnungstage der dortigen Keramik-Schau sind auch die Sonntage 18. und 25. September, 14 bis 17 Uhr.

Die Gruppe 83 ist Teil der künstlerischen Entwicklung in Deutschland. Sie entstand Mitte der 1980-er Jahre, dem Höhepunkt der Begeisterung für Keramikkunst. Formales Kriterium war die Mitgliedschaft der Académie Internationale de la Céramique in Genf. Die Spitzengruppe deutscher Keramiker repräsentiert in Wettbewerben und Ausstellungen weltweit zeitgenössische Werke in Form von Gefäßen und Plastiken. 38 wechselnde Mitglieder gehörten der Künstlergruppe über 30 Jahre an. Inzwischen wurde der Vereinsstatus aufgehoben. Heute ist die Gruppe 83 eine lockere Verbindung von Keramikern, davon viele Nachwuchskünstler.