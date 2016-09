Hüfingen Er will Zukunft gemeinsam gestalten

Hüfingen. "Machen Sie mit und lassen Sie uns an der Zukunft unserer Stadt arbeiten. Gehen wir es gemeinsam an und arbeiten an Hüfingen als komplette Stadt", forderte er seine Bürger auf.

Zwar arbeitet er schon sechs Wochen im Rathaus: "Jeden Tag erhalte ich zusätzliche, wertvolle Informationen. Und ich darf sagen, ich genieße diese Kennenlernen meiner neuen Stadt und aller ihrer Teile." Gestern Abend wurde er nun offiziell in der Festhalle vereidigt.

Als dienstältester Gemeinderat übernahm Adolf Baumann diese Aufgabe: "Ich habe die Gnade der frühen Geburt und ist es auch die Krönung meine Gemeinderatstätigkeit den ersten neuen Bürgermeister der Stadt Hüfingen in diesem Jahrtausend zu vereidigen." Baumanns Aufgabe: Den Amtseid scheibchenweise vorzulesen, damit Kollmeier – bis auf einen kleinen Holperer am Ende – ihn nachsagen kann. Selbstverständlich mit der Schlussformel "So wahr mir Gott helfe." Die auch weggelassen werden kann, auf die Kollmeier aber nicht verzichten wollte.