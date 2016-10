Hüfingen Bürgermeister würdigt Leistungen

Alle vier Jugendlichen haben das Abitur abgelegt und sich dennoch zuerst für eine praktische Ausbildung entschieden. Von den Unternehmen werden solche Jugendlichen sehr geschätzt und oft händeringend gesucht. Sie sind die zukünftigen wertvollen Mitarbeiter, die ihre beruflichen Perspektiven im Unternehmen sehen und dahingehend auch gefördert werden.

Melanie Vollmer aus Fürstenberg hat bei Aldi GmbH eine Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel absolviert. Mit dem Abiturientenprogramm hat sie eine Weiterbildung zum geprüften Handelsfachwirt in drei Abschnitten mit einem sehr guten Ergebnis abgeschlossen. Maximilian Hauser aus Hüfingen ließ sich bei IMS Gear GmbH zum Mechatroniker ausbilden. Den Abschluss schaffte er mit der Note sehr gut und freut sich auf seine Weiterbeschäftigung im Unternehmen.

Laura Roßhardt aus Hüfingen erlernte bei der Hüfinger Firma Liebert den Beruf einer technischen Systemplanerin. Sie konnte an der Feier nicht teilnehmen, da sie nun ein duales Studium für Versorgungstechnik bei der Firma Liebert begonnen hat und in München ist. Anne-Sophie Wencker aus Hüfingen hat ihre Ausbildung zur Bürokauffrau bei der Firma B4dynamics in Behla mit der Note sehr gut abgeschlossen. Sie will in einer Finanzbuchhaltung tätig werden.